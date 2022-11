Quartapelle | “Presentata in Assemblea Pd mozione per sciogliere correnti nel partito”

(Di domenica 20 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 19 novembre 2022 “In questapresentiamo un ordine del giorno perle. Ne abbiamo discusso con tanti dirigenti, militanti e iscritti. E' una pratica diffusa ed arriva in tutte le articolazioni del nostro. Non basta ma è un inizio per parlarne. Proponiamo la nomina di un comitato congressuale di alte personalità dal profilo riconosciuto come indipendente e si superi il numero delle liste bloccate per l'elezione dell'”. Lo ha dichiarato la deputata delDemocratico Lial'nazionale delche si è svolta a Roma nella Sala delle Carte Geografiche di via Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Al punto che Lia Quartapelle, responsabile esteri del Pd, presenta un ordine del giorno per sciogliere le correnti. Come la petizione per l'anticipo del Congresso a gennaio che verrà presentata dalle firmatarie. Roma, 19 nov (Adnkronos) - L'Ordine del giorno 'anti correnti' presentato da Mariana Madia e Lia Quartapelle non è stato messo ai voti ma "assunto" dall'Assemblea del Pd.