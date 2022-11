Mondiali Qatar 2022 | le partite in programma oggi | 20 novembre

(Di domenica 20 novembre 2022) Quali sono ledeiche si giocano, domenica 20? Per la giornata diè prevista la cerimonia di apertura del Mondiale e una sola partita. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. GRUPPO AOre 17 –-Ecuador Orari e gironi A che ora si giocano ledeidi? Leandranno in scena divise in quattro fasce orarie: 11, 14, 17 e 20. Quelle della fase a eliminazione diretta si terranno alle ore 16 e alle ore 20. Il 3 dicembre inizieranno gli ottavi, che si concluderanno tre giorni dopo, il 6. Il 9 e il 10 dicembre sarà il turno dei quarti, mentre il 13 e il 14 toccherà alle semifinali. ...

