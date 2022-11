Mondiali Qatar 2022 | Hajsafi | “Iran | saremo la voce del nostro popolo”

(Di domenica 20 novembre 2022) Il difensore dell’, Ehsan, ha parlato alla vigilia del match d’esordio didicontro l’Inghilterra. Inevitabili le domande riguardanti le proteste e le tensioni sociali all’interno del paese, che stanno scuotendo l’opinione pubblica in tutto il mondo. “Dobbiamo accettare il fatto che la gente non sia contenta e che la situazione nelpaese non sia buona – ha spiegato– Adesso al Mondiale vogliamo essere ladel” SportFace.

"I Leoni della Teranga " portano inil titolo di campioni di Coppa d'Africa e la voglia di riprendersi ciò che la regola del "fair play" ha tolto loro 4 anni fa in Russia : eliminati per via ...Non c'è senza Wag. Leggi senza bellezze in tribuna e outfit provocanti. Cosa che il caldo delavrebbe senz'altro incoraggiato se non fosse che hey, si tratta di un paese islamico e quindi, oltre alla birra vietata che tanto ha lasciato i tifosi perplessi, anche le mogli e fidanzate al ...Al Khor (Qatar) - I Mondiali iniziano subito con un episodio discusso. La Var è stata protagonista nel match d'apertura tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador. Dopo tre minuti gli ospiti avevano ...Non c'è Mondiale senza Wag. Leggi senza bellezze in tribuna e outfit provocanti. Cosa che il caldo del Qatar avrebbe senz'altro incoraggiato se non fosse che hey, si tratta di ...