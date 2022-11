Lite in famiglia | poi si barrica in casa e minaccia il suicidio | ore di panico

leggo.it

Un uomo di 34 anni, dopo una lite in famiglia, si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita con un coltello, oggi a Gallarate (Varese). A quanto emerso, da tempo sofferente per problemi personali, dopo una furiosa discussione in famiglia è rimasto solo, ha minacciato di togliersi la vita.