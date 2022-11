Juve e Inter si leccano i baffi | Barcellona rifiutato

Da Paul Pogba (zero minuti finora) al miglior Federico Chiesa (solo 3 spezzoni contro Psg,, Lazio) fino ad Angel Di Maria, rallentato dagli infortuni nella prima parte di stagione (10 presenze ......30 ITALIA SERIE A FEMMINILE Sassuolo D - Pomigliano D 12:30 Fiorentina D -D 14:30 Milan D - ...30 Fidelis Andria - Monterosi Tuscia 14:30 Foggia - Audace Cerignola 14:30 Latina -Stabia 14:...Dumfries, Inter, Futuro. Inter, Dumfries tra i sacrificabili. L’esterno olandese, che tra qualche giorno parteciperà al Mondiale in Qatar, potrebbe garantire alla società nerazzurra la liquidità di cu ...Crederci fino all'ultimo non è un'opzione. E' una missione, qualcosa che si vive partita dopo partita. Oggi le Juventus Women ne danno una prova perfetta a Parma, ribaltando proprio nel recupero… Legg ...