Inter | ecco il costo di Thuram | serve una cessione o un extra budget - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di domenica 20 novembre 2022) Il francese primo obiettivo di gennaio, ma per anticipare la concorrenza servono almeno 10 milioni: Zhang non stanzia soldi,una ...

Il francese primo obiettivo di gennaio, ma per anticipare la concorrenza servono almeno 10 milioni: Zhang non stanzia soldi, serve una ...Sicuramente pesante, sponda, l'assenza di Chawinga, che con le sue sei reti e i suoi quattro assist è la giocatrice che ha partecipato a più gol in questa Serie A. Subito dietroElisa ...Il francese primo obiettivo di gennaio, ma per anticipare la concorrenza servono almeno 10 milioni: Zhang non stanzia soldi, serve una cessione ...Le nerazzurre, a secco di successi da tre partite, perdono altro terreno da Roma e Juventus. La squadra di Ganz, invece, prima sbaglia il rigore del ko e poi si fa rimontare due gol ...