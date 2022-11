Differenziato per 4 | domani seduta mattutina a porte chiuse

(Di domenica 20 novembre 2022) La Ternana si è allenata stamattina all’antistadio: è tornato a disposizione, dopo aver sostenuto le visite di rito, il portiere Antony Iannarilli (da questa mattina negativizzato dal Covid 19) mentre, a seguito dei controlli effettuati al gruppo squadra, è risultato positivo l’attaccante Raul Moro.Alladi oggi non ha preso parte Capuano mentre Di Tacchio, Corrado, Coulibaly e Krapikas hanno seguito un programma di lavoro personalizzato.Domattina per i rossoverdia partire dalle 10.00 al Giorgio Taddei. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

