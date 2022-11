Btp e spread? Toh | l' Italia non spaventa più i mercati | sinistra muta

(Di domenica 20 novembre 2022) Christine Lagarde ce l'ha messa tutta anche ieri. «Se l'elevata inflazione minaccia di radicarsi, dobbiamo alzare in modo deciso i nostri tassi di riferimento e adottare una posizione restrittiva», ha dichiarato la presidente della Bce nel corso dell'European Banking Congress, aggiungendo anche che bisogna «normalizzare gli altri strumenti di politica monetaria». Per questo a dicembre l'Eurotower illustrerà «i principi chiavi per ridurre le partecipazioni in bond del portafoglio». In altre parole, inizia il Quantitative Tightening, la stretta sugli acquisti dei titoli di Stato. Le parole della Lagarde hanno fatto subito tornare il rendimento dei Btp sopra la soglia del 4%, dopo due giorni di flessione. Ma fortunatamente è durato poco. A fine seduta l'asticella segnava un rassicurante 3,87%, con losceso addirittura a 187 punti, ai minimi da inizio ...

Ottimo il livello dello, che scende fino a +184 punti base, con un calo di 10 punti base, con il rendimento dela 10 anni che si posiziona al 3,87%. Tra i listini europei buona ...Ce n'è abbastanza per aver spinto il rendimento deldecennale, il titolo di debito che funge da benchmark per le finanze italiane, oltre il 4%. Mentre loresta pressoché stabile in area ...Inevitabile allora domandarsi come conviene procedere ovvero dove si trova la convenienza tra i Btp Italia e quelli che potremmo definire tradizionali. Btp Italia: come stanno andando Verso l'emission ...Le mutate aspettative sull’inflazione e sul conseguente rialzo dei tassi ha indotto il mercato, almeno per ora, a comprare titoli di Stato ...