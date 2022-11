Accademia | sconfitta con onore | al PalaParente passa il Pontecagnano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi interrompe la striscia vincente per l’Volley superata ieri pomeriggio dalla VP(SA) con il punteggio di 3-2 (25-22, 13-25, 25-22, 21-25, 15-10) nella settima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Nello scenario del Palazzetto Mario Parente, campo di gioco dell’ultim’ora data l’indisponibilità della Palestra Rampone, le giallorosse portano a casa un punto importante che smuove la classifica ma resta più di un rammarico per un risultato che, per quanto mostrato in campo dalle due formazioni, avrebbe potuto essere diverso. Il 16-9 del primo set, infatti, a conferma di un ottimo approccio alla partita del sestetto beneventano, non è bastato all’per portare a casa un parziale che avrebbe potuto mettere la gara su binari differenti. Merito anche di un ...