Truffano 80enne a Perugia e fuggono | presi nel Casertano

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –un’ottantenne difacendosi consegnare soldi e preziosi, ma sulla strada del ritorno verso Napoli vengono controllati e scoperti dalla Polizia Stradale, che li arresta e li porta in carcere. È avvenuto sulla carreggiata sud dell’A1 nel tratto ricadente nel comune di Capua (Caserta); in manette per truffa sono finiti due 50enni con precedenti penali, inizialmente sfuggiti al controllo della polizia, poi fermati e scoperti. L’operazione è stata realizzata dai poliziotti della Sottosezione di Polizia Stradale di Caserta Nord, che hanno trovato nell’auto dei due 50enni, sotto al sedile anteriore destro, un borsello in similpelle di colore marrone contente 1900 euro un contanti e numerosi monili in oro, che si è poi scoperto essere il bottino di una truffa commessa a Marsciano ...