SBK Phillip Island | Rea rompe il digiuno e vince Gara 1 | 2° Razgatlioglu

Ci voleva una gara pazza per consentire a Jonathan Rea di tornare al successo, ed il nordirlandese non si è lasciato sfuggire l'occasione. In una corsa iniziata sul bagnato e terminata sull'asciutto, ...L'Italia fa la voce grossa in Supersport 600. AIsland , sotto la pioggia battente che ha bagnato il circuito australiano, Yari Montella ha conquistato la vittoria in Gara 1 della SSP600 al termine di una manche combattuta e ricca di colpi ...Il sei volte campione del mondo mette fine alla striscia senza successi apertasi all'Estoril: decisivo il cambio gomme.Sulla pista umida, il neo campione del mondo ha preceduto i due piloti Kawasaki Rea e Lowes. Quarto posto per Razgatlioglu davanti a Locatelli. Rinaldi è ottavo, Bassani solo quattordicesimo ...