Gianfelice Facchetti e l'ultima partita vista con papà Giacinto | 'L'Inter perdeva 3-0 | poi' VIDEO

Gazzetta

ha raccontato l'escamotage per permettere al Torino di continuare a giocare durante la guerraè autore di uno spettacolo teatrale, Eravamo quasi in cielo, ...Questa sera alle 20 al Teatro San Giuseppe, in via Andrea 18 a Torino, con la collaborazione di Inter Club Torino ci sarà lo spettacolo Eravamo quasi in cielo, die Marco Ciriello. Uno spettacolo nei teatri ormai da qualche anno, cone Ottavo Richter Trio, che racconta la storia dell'impresa del 1944 dei Vigili del ... Gianfelice Facchetti e l'ultima partita vista col papà: "L'Inter perdeva 3-0, poi..." Il figlio di Giacinto, Gianfelice Facchetti parla così a TMW dell'Inter ecco cosa dice sulla situazione dei nerazzurri.Gianfelice Facchetti, interpellato sulle frequenze di Radio Nerazzurra, ha espresso alcune convinzioni relative al rapporto tra le squadre di calcio e la stampa. Ci devono essere anche ...