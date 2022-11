Cop27 | Timmermans Ue | Non vogliamo target 1 | 5 gradi muoia qui

... chiedere questo è assolutamente inaccettabile": così il vice - presidente della Commissione europea Frans, che guida la delegazione Ue ai negoziati dellain Egitto, dopo avere ...Si va ai tempi supplementari alladi Sharm el - Sheikh. Così come era accaduto in edizioni precedenti, anche questa conferenza ...il vicepresidente della Commissione Europea Franzha ...La negoziazione è serratissima, l'accordo ancora non definito e molti progressi sono meno consolidati di quanto vorremmo. Ma le COP hanno ancora un senso e quella di quest'anno ha dimostrato che nuovi ...Il vicepresidente della Commissione europea per il Patto Verde Frans Timmermans ha avvertito sabato che il blocco europeo è «pronto a uscire dalla COP27» di fronte alle pressioni per abbandonare l’obi ...