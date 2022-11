La Gazzetta dello Sport

L'obiettivo è lo stesso di: sfruttare ogni singolo giorno per riprendersi la Juventus a gennaio. E seun piccolo rodaggio lo ha già effettuato prima della pausa, entrando in corsa nelle ......difeso la tradizione e che hanno cercato di resistere alla tempesta che si è abbattuta nella... come ha ben spiegato padre Chad Ripperger, ormai le pervade: 'Il principio di immanenza ci... Juve: Chiesa si taglia le vacanze per essere al top a gennaio Il giorno 17 Novembre è mancato all'affetto dei suoi cari Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA, i figli GIUSEPPE, GIOVANNI e STEFANO, le nuore MARIAROSA, DANIELA e CRISTINA, gli adorati nipoti ...Si sono svolti a Milano, nel quartiere Città Studi, i funerali di Luca Marengoni, il ragazzo investito da un tram mentre andava a scuola in bicicletta e morto a 14 anni. Gremita la chiesa dei Santi N ...