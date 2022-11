Boxe | Matteo Signani è ancora sul trono d’Europa dei medi! Prestot al tappeto dopo sette riprese

(Di sabato 19 novembre 2022) Si è appena concluso il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi medi a Savignano sul Rubicone. Per il Giaguaroarriva una splendida vittoria inround, o meglio sei e 1’30” del settimo, nel quale il francese Andersonè finito al, colpito da un gancio dell’azzurro che si riprende una gioia grande di fronte alla sua gente. Accolto da un tifo importante della sua Savignano sul Rubicone,comincia senza riuscire a trovare la distanza ideale.cerca di usare qualche trucco del mestiere, ricevendo i fischi del palasport, per poi colpire anche in occasioni consecutive a metà secondo round. Nel terzo il Giaguaro scivola sul ring in virtù di un jab sinistro subito, con il francese che ne approfitta per tentare di ...

Vincenzo La Femina avrebbe dovuto difendere la cintura tricolore controLecca, ma questo ... 5KO); il romagnolo Nicolò Amore, peso superleggero della Ring SideRimini, causa infortunio non ...A tifare perSignani e a spingerlo verso la corona continentale sarà anche chi si collegherà su Rai 2 dalle 23.15 (orario approssimativo di inizio del match) per il main event di una serata ...Tutto pronto per l'incontro tra Matteo Signani e Anderson Prestot. In palio, per la seconda volta, c'è il titolo europeo dei pesi medi. Nel primo incontro (vinto da Prestot per decisione tecnica) non ...