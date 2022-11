ATP Finals 2022 | Ruud | “Vinto nonostante qualche difficoltà | speriamo sia la volta buona per battere Djokovic”

(Di sabato 19 novembre 2022) Il tennista norvegese, Casper, ha commentato la vittoria ottenuta in semifinale contro Rublev e la conseguente finale conquistata alle ATP. Queste le sue parole, appena dopo il matchper 6-2 6-4: “Non ho pensato troppo al fatto che vincendo sarei andato in finale. Sono riuscito a vincere, sicuramente ho portato il mio tennis ad un livello superiore. Spero domani possa essere laper vincere contro. Questa settimana ho servito molto bene, giocando anche discretamente di rovescio. È bello vedere che il lavoro fatto sta pagando proprio qui, alcune cose vanno meglio di altre ma va bene così. Adesso entro in campo condi poter ...

Sarà Ruud - Djokovic la finale delle2022 di Torino. Il norvegese, al secondo tentativo dopo la semifinale persa dodici mesi fa, raggiunge l'atto conclusivo per la prima volta in carriera. Travolto il russo Rublev con i ...Sarà Casper Ruud a sfidare Novak Djokovic nella finalissima delledi Torino. Il norvegese ha dominato la semifinale contro Andrej Rublev, vincendo 2 - 0 con i parziali di 6 - 2, 6 - 4 in appena un'ora e otto minuti di gioco. "Ho giocato uno dei migliori ...