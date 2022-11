Assemblea Pd | Laura Boldrini | «Mi iscrivo ma il partito deve essere femminista»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 novembre 2022) La deputataha ammesso di non essersi mai iscritta a un, ma che ha deciso comunque di prendere parte all’nazionale del Pd a Roma perché «non si può stare alla finestra o delegare altri». «Non mi sono mai iscritta a un– ha detto– ho deciso di prendere parte alla fase costituente del Pd. L’ho fatto con convinzione, bisogna creare una alternativa forte». Per la deputata quello di cui ha bisogno ildemocratico per ripartire è la necessità di coinvolgere «chi sta lontano, chi è deluso, chi non apprezza oggi questo Pd». E ancora: «Non li dobbiamo aspettare ma dobbiamonoi ad andarli a cercare. Adesso è il momento di creare ilche vorremmo, insieme. Se invece prevale ...