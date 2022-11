Ultime Notizie – Omicidio Khashoggi | Usa concedono immunità a Mohammed bin Salman

(Di venerdì 18 novembre 2022) Gli Stati Uniti hanno deciso di concedere l’al principe ereditario dell’Arabia Sauditabin, accusato per l’di Jamal, giornalista del Washington Post critico del governo di Riad, assassinato presso il consolato saudita a Istanbul nell’ottobre 2018. L’intelligence statunitense ha affermato di ritenere che il principene abbia ordinato l’uccisione. Ma nei documenti depositati in tribunale il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di volergli concedere l’a causa del suo nuovo ruolo di primo ministro saudita. “bin, il primo ministro del Regno dell’Arabia Saudita, è il capo del governo in carica e, di conseguenza, è immune da questa causa”, hanno scritto ...

