Superlega | Reichart | «Tutto è ancora da definire | compresi gli eventuali ingressi economici»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Bernd, CEO dell'A22, è tornato a parlare della. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla competizione Bernd, CEO dell'A22, società dietro alla, è tornato a parlare a Sport. STRUTTURA – «dagli, ma ci stiamo lavorando. L'intenzione è quella di creare una competizione molto attrattiva sotto tutti gli aspetti, anche economicamente. Vogliamo un miglioramento delle competizioni europee durante la settimana che siano complementari ai campionati nazionali che si giocheranno nel weekend. Dobbiamo aspettare la decisione in Lussemburgo e poi le cose inizieranno a definirsi».

Calcio e Finanza

