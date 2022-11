Sci alpino | Coppa del Mondo Levi 2022 | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladeldi scifemminile-2023 torna finalmente in azione. Dopo l’esordio di Soelden (Austria) di fine ottobre, sono arrivate le pesanti cancellazioni di Zermatt/Cervinia e Lech per cui il Circo Bianco confida nella trasferta in Lapponia diper mettere un po’ di continuità sotto gli sci. Sono in, infatti, i primi due slalom della stagione (sabato 19 e domenica 20 novembre) che riproporranno l’infinito duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con Katharina Liensberger che proverà ad inserirsi nella lotta. Si correrà sulla pista denominataBlack, ovvero un pendio che non porta grandissimi ricordi per quanto riguarda le sciatrici italiane che, incredibile ma vero, non sono mai nemmeno salite sul podio sulla pista finlandese. IN ...

Non sarà stato come lo "speed opening" di Cervinia previsto il 5 - 6 novembre e cancellato per mancanza di neve, ma i due super g femminili andati in scena oggi a Copper Mountain qualche indicazione l'...In programma, infatti, due gare di discesa maschile, valide per il circuito FIS, funzionali agli atleti per arrivare pronti alla stagione di Coppa del Mondo di, soprattutto pensando agli ...Giornata di test per la ragazze dello sci alpino, impegnate nella preparazione delle gare nordamericane di Coppa del Mondo 2022-2023. Nove azzurre, Elena Curtoni esclusa, si sono presentate al via ...Le velociste della Coppa del Mondo di sci alpino sono in pista a Copper Mountain,in Colorado, per il primo supergigante FIS ...