(Di venerdì 18 novembre 2022) Tutta la verità sul divorzio elettorale tra Pd e Italia Viva. “Un suicidio politico che ha consegnato l’Italia a Giorgia Meloni”. Nella nuova edizione de Il Mostro, Matteodecide di parlare, con un certo sadismo vista il mare in gran tempesta su cui viaggia in queste ore la navicella dem. “Il no di Enricoall’intesa con Italia viva alle ultime elezioni arriva tramite un articolo di Repubblica“, rivela con dovizia di particolari e retroscena l‘ex premier rottamatore.la verità sul divorzio elettorale con il Pd “Abbiamo undi Pagnoncelli che ci dice chel’1% degli elettori del Pd vuole fare un accordo con te”,proposito della risposta disull’intesa elettorale. “Lo stesso ...

Secolo d'Italia

LoMatteonella nuova edizione de 'il Mostro'.Si parla anche di politica nel libro 'Il Mostro' di Matteo. Il leader di Italia Viva, nella sua enews del 18 novembre,di una proposta fatta ad Enrico Letta, segretario del Pd, prima che si arrivasse alla crisi del governo Draghi e allo ... Renzi racconta come andò con Letta: "Usò un sondaggio falso. E per vendetta si è fatto fuori da solo" La telefonata dura meno di cinque minuti. Io non ho nulla da dirgli. Aspetto che parli lui". Lo racconta Matteo Renzi nella nuova edizione de 'il Mostro'. "'Ti volevo dire che nessuna decisione è ...In una versione aggiornata del proprio libro, Il Mostro, Renzi ha raccontato la propria ricostruzione di quei giorni che avrebbero inciso pesantemente sul prosieguo della campagna elettorale. "La ...