Promozione | tragedia in campo | sedicenne muore a causa di un malore durante l’allenamento

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un triste lutto che non può lasciare indifferente il mondo del calcio. Un ragazzo di 16 anni, calciatore dell’Arno Castiglioni Laterina, che milita nel campionato di, è stato colto da un, risultatogli fatale,un allenamento. A nulla sono serviti i soccorsi accorsi repentinamente per cercare di intervenire. Ragazzo di sedici anni mortoad Arezzo Mouhassine Oussama, centrocampista del reparto Junior dell‘Arno Castiglioni Laterina, aveva 16 anni e viveva a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Nella giornata di ieri,una sessione di allenamento, il ragazzo è stato colpito improvvisamente da un, che lo ha costretto ad accasciarsi terra privo di sensi. Foto: Roberto Magri / Arno Castiglioni ...

... il dramma dei flussi migratori e relativi campi di raccolta, ladelle guerre mai sopite ... durante una visita in Cile, al cospetto di una madre che gli chiede spiegazioni sulla......L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia L'invasione russa dell'Ucraina non è soltanto una,... Francesco Filippi , storico della mentalità e formatore per l'Associazione diSociale ...Un triste lutto che non può lasciare indifferente il mondo del calcio. Un ragazzo di 16 anni, calciatore dell’Arno Castiglioni Laterina, che milita nel campionato di Promozione, è stato colto da un ma ...La società si è scusata con i clienti spegando che l’errore è stato causato da un bot automatico che si occupa di mandare notifiche durante ...