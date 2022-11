Ostia | sorpresa mentre forza la serratura di casa | i vigili sventano occupazione abusiva

(Di venerdì 18 novembre 2022)– Fallito il tentativo di occupare un’abitazione di proprietà di proprietà di Roma Capitale. Questa è la storia di una giovane donna di 29 anni. La ragazza, nella speranza di riuscire ad entrare all’interno dell’appartamento situato in zonaPonente, hato lacon la speranza di riuscire ad occuparlo. L’arrivo della pattuglia del X Gruppo Mare però costringe la giovane a cambiare i propri piani: gli agenti, oltre ad accompagnarla all’esterno, hanno anche provveduto a denunciarla perdi proprietà pubblica. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

