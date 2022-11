LIVE – F1 | GP Abu Dhabi 2022 | le prove libere 1 DIRETTA

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ladelle1 del GP di Abudi F1 a Yas Marina. Tutto pronto per le ultime FP1 della stagione, sullo splendido circuito degli Emirati. I team e i piloti avranno come di consueto a disposizione un’ora con la prima sessione diper accumulare giri e testare il passo gara e l’attacco al tempo da qualifica. Le1 avranno inizio alle ore 11 italiane di venerdì 18 novembre, chi farà registrare il miglior crono? Scopriamolo insieme nellatestuale di Sportface. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Classifica top 5 (dalle ore 11) COME SEGUIRE LEIN TV PER AGGIORNARE LA ...

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre , appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio diDhabi di Formula 1 ,dal circuito Yas Marina. Semaforo verde ...Se è vero che i giochi per il campionato sono già fatti, considerato il titolo vinto dall'olandese Max Verstappen (Red Bull) , a tenere banco è la sfida per il secondo posto della classifica ...La diretta live delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2022 di F1 a Yas Marina. Tutto pronto per le ultime FP1 della stagione, sullo splendido circuito degli Emirati. I team e i piloti avranno come ...Le prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 di scena sul circuito di Yas ...