Le maestre accompagnano i bimbi a piedi sul raccordo di un' autostrada | la follia in Polonia

La Repubblica

I piccoli, con tanto di zainetto in spalla, corrono a bordo strada, rischiando di esser investiti dalle auto in transito. Ignote le ragioni che hanno portato le insegnanti a far correre così tanti ......anche per gli iscritti al servizio "Sezione Primavera " Casa dei Bimbi" dell'istituto "Pie".le famiglie nella crescita dei figli offrendo un posto sicuro e qualificato a cui ... Morta dopo due settimane Silvia Salvarani, la 66enne maestra di yoga investita in bici da una betoniera a Mil… I piccoli, con tanto di zainetto in spalla, corrono a bordo strada, rischiando di esser investiti dalle auto in transito. Ignote le ragioni che hanno portato le insegnanti a far correre così tanti ...figlio del "Maestro", immortalato mentre osserva quelle magliette e quegli oggetti che per lui sono ricordi d'infanzia. Ricordi, come scrive anche la Lazio nella didascalia che accompagna gli scatti: ...