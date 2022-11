Il governo degli Stati Uniti ha detto che al leader saudita Mohammed bin Salman deve essere riconosciuta l’immunità in un processo sull’omicidio di Jamal Khashoggi

Sappiamo che per la Legge di bilancio 2023 ilavrà a disposizione circa 30 miliardi di euro , i quali serviranno per la confermasgravi contributivi che nel 2022 hanno comportato un ......6% rispetto a un anno fa, più del previsto e al ritmo più veloceultimi 40 anni. La nazione ...quello che gli economisti hanno descritto come un 'enorme buco nero' nelle finanze del: un ...Uno scivolone, per il governo. Anche se non si è trattato ... potrebbero essere ricordati come il più grande flop sportivo degli ultimi anni. Visti i costi insostenibili pare che i tifosi delle varie ...Una delle misure introdotte dal Governo Draghi (e confermata poi dal nuovo Governo Meloni) per contrastare il caro bollette è il potenziamento dei Bonus Luce e Gas con un bonus integrativo e con un ...