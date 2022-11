F1 GP Abu Dhabi 2022 | risultati e classifica prove libere 2 | Verstappen miglior tempo | Russell e Leclerc chiudono la top 3

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ie ladella seconda sessione didel Gran Premio di Abudi Formula 1, disputate venerdì pomeriggio sul circuito di Yas Marina. Maxfa registrare ilin 1.25.146, alle sue spalle per tre decimi e mezzo c’è George, che a sua volta ha un decimo di margine su Charles. Quartoper Lewis Hamilton, Perez, poi la Ferrari di Sainz e le due Alpine di Ocon ed Alonso. P12 e P17 per i due tedeschi che lasceranno dopo questo weekend, Vettel e Schumacher. Latifi invece ultimo, anche lui alla sua “Last Dance”. FP2 che hanno raccontato poco in termini di tempi secchi, avendo concesso l’ora per la simulazione ...

