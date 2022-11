Eriksson | «Dicevano che la mia debolezza erano le donne E allora? A chi non piacciono?»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sven-Goranlo sciupafemmine. Con quella sua aria da lord inglese, e la sobrietà dei modi, in Italia s’è divertito un sacco. E in un’intervista al Telegraph difende quella sua grande “passione”: “In Italia dicono ‘wow congratulazioni, hai una bellissima donna’. E che c’è di sbagliato? Dissero che la miaera che mi piacevano le. Ma a chi non? È difficile per uno svedese che vive in Portogallo o in Italia capire che se esci con una donna finisce per essere uno scandalo. Lecon cui uscivo nonsposate, io non ero sposato. Ho avuto relazioni burrascose”. “Anche se sei l’allenatore dell’Inghilterra, puoi uscire e incontrare una donna. Nella maggior parte dei paesi del mondo questo non è affatto un problema. Non ho perso nessun allenamento o ...