Bel tempo nel fine settimana | con qualche residuo di pioggia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sarà unpiuttosto soleggiato quello che ci attende. Oggi il cielo sarà nuvoloso fino a metà mattina, poi si attendono schiarite. Ecco le previsioni deldi Massimo Mazzoleni del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 18 novembre 2022Previsto: Dall’alba fino al tardo mattino su Varesotto, Comasco, Lecchese, Valli orobiche, Valchiavenna e bassa Valtellina in parte nuvoloso o nuvoloso con schiarite sempre più ampie, mentre sul resto della Lombardia nuvolosità irregolare o molto nuvoloso con alcune schiarite in particolare all’Ovest: residue piogge nell’intorno dell’alba su alta Valtellina, Bresciano, Mantovano e Garda con neve oltre 1700-1900m. Fino a poco dopo il tramonto su tutta la Lombardia progressivo miglioramento con nubi basse in dissoluzione (anche al piano) e cielo in prevalenza poco ...

