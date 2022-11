“Ah | è così?” Al GF Vip 7 l’argomento top secret Troppo | forse dopo certi ‘dettagli’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Colpo di scena al GF Vip 7: i concorrenti hanno iniziato a parlare di qualcosa di segreto, ma ancora una volta si sono lasciati sfuggire. Ovviamente c’è chi si è accorto di questa situazione e lo ha fatto notare a colui che invece ne stava parlando liberamente. Tra l’altro un vippone ha anche rivelato di aver ricevuto una ramanzina clamorosa dalla regia del programma, quindi si starebbero rendendo protagonisti di atteggiamenti non consoni e che non sono stati rispettati da alcuni gieffini nello specifico. Entrando nei particolari del GF Vip 7, prima di dirvi cosa hanno fatto i concorrenti e qual è stato il segreto svelato, Edoardo Tavassi è stato messo nel mirino per un gesto. Togliendosi il microfono per qualche secondo infrange comunque il regolamento della casa del GF Vip: “Quando facevo le serate il giornoandavo in spiaggia e ...