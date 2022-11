Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno è il primo piano uno sfortunato incidente Probabilmente un missile della Contrada Ucraina che ha sbagliato rotta ma di certo non un attacco deliberato contro la Polonia n alla Nato a due giorni dalla giornata più pericolosa dall’ inizio dell’ invasione russa dell’Ucraina con la caduta di un missile in territorio polacco che ha causato la morte di 2 civili rischiato di trascinare in Occidente direttamente nel conflitto a difesa di un alleato gli anni mi sembra non esserci Calmati evitando per un soffio escalation non è mancato però il consueto scambio di accuse tra Mosca è Kiev con la prima che accusato in Ucraina di classica provocazione di sognare uno scontro diretto tra la nato e la Russia per salvarsi e la seconda che ha puntato il dito verso ...