Tiziano Ferro in versione ologramma per una performance live inedita

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è e non c’è. Ma anche: c’è o non c’è?ha festeggiato l’uscita del suo nuovo e atteso album, ‘Il mondo è nostro’, regalando una specialeai fan grazie al supporto di Amazon Music. L’appuntamento è a Milano, al Superstudio Più, dove è andata in scena un’esibizione dal vivo a dir poco sorprendente in cui l’artista ha cantato supportato da una sofisticata tecnologiatica. Ecco perchéc’era pur non essendoci fisicamente (e qui la sorpresa si è mescolata a un pizzico di delusione nei presenti, soprattutto tra le fila di fan arrivati da lontano). Ma l’esperimento pionieristico è talmente all’avanguardia chesembra di averlo incontrato davvero. L’artista ha intrattenuto la platea con alcuni dei brani del suo nuovo ...

PH: Ufficio stampa Amazon Music einsieme per una performance unica in occasione della presentazione dell'album Il Mondo è Nostro. Una serata speciale che ha visto protagonista, sul palco in versione ...Ospite di Isabella e Alberto,ha raccontato come è nato il suo ultimo album, 'Il mondo è nostro'.ha raccontato anche nei dettagli come è nata la collaborazione con Sting, grazie una telefonata. Sting gli ha ...Amazon Music e Tiziano Ferro hanno regalato un’esperienza live unica per il lancio dell’album ‘Il mondo è nostro’.Ieri sera, al Superstudio Più di Milano, Amazon Music, nel voler celebrare il nuovo album di Tiziano Ferro Il Mondo è nostro, è riuscita a dare una nuova dimensione live a questa tecnologia, ...