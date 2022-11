Taekwondo oggi | Mondiali 2022 | orari 17 novembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Prosegue lo spettacolo in quel di Guadalajara, in Messico, per idi: giorno dopo giorno, non stanno affatto mancando le emozioni e le sorprese, una costante d’altronde in una competizione a eliminazione diretta e dall’elevato livello. La pressione nell’andare a caccia del titolo iridato gioca spesso brutti scherzi, così come conta notevolmente lo stato psicofisico con il quale ci si approccia al campionato mondiale. In ogni caso, ogni giorno gli atleti stanno regalando spettacolo:giovedì 17non vedremo alcun azzurro in, ma saranno protagoniste le categorie -74 kg maschile, +87 kg maschile e +73 kg femminile.Guadalajara: Roberto Botta esce agli ottavi nei -87 kg Di ...