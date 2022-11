Rkomi si dichiara ad una concorrente di X-Factor | imbarazzo tra i due VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel corso della nuova edizione di X-pare ci sia posto anche per l’amore. Stavolta, però, contrariamente a quanto accade di solito nei talent show, i protagonisti di questo ipotetico flirt sono un giudice e una. Nel caso specifico,hato apertamente di nutrire un interesse per la cantante Beatrice Quinta. Vediamo cosa è successo tra loro.folgorato da una cantante a X-Durante la scorsa puntata di X-, la cantante Beatrice Quinta ha dato luogo ad un’esibizione che ha colpito molto. Mentre cantava “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti, la giovane si è avvicinata al giudice in questione e, guardandolo negli occhi è come se gli avesse dedicato una strofa. Lui non è rimasto sicuramente ...