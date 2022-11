Ogni 11 minuti un adolescente si suicida

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - Nel mondo unsu 7 fra i 10 e i 19 anni soffre di problemi legati alla salute mentale. E la maggior parte delle 800.000 persone che muoiono per suicidioanno sono giovani: il suicidio è la quinta causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni, la seconda causa in Europa. Nel mondo quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidioanno: più di uno11. Sono dati resi noti da Unicef Italia in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre.

Nel mondo quasi 46.000 adolescenti muoiono a causa di suicidioanno - più di uno11. La maggior parte delle 800.000 persone che muoiono per suicidioanno sono giovani e questa è la quinta causa di morte tra i 15 e i 19 anni. Sono i dati diffusi dall'Unicef in ...