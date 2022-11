L’Italia attrae meno migranti | ma sono sempre più poveri e ghettizzati

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 novembre 2022) In Italia l’immigrazione non è l’emergenza più importante. Lo testimoniano i dati. Il numero di stranieri residenti ha superato i 5 milioni nel 2015, oscillando poi su livelli medi poco superiori a questa cifra, arrivando nel 2021 a 5 milioni e 172 mila unità.ormai lontani i tempi in cui il numero di immigrati cresceva di varie centinaia di migliaia all’anno. Non solo, anche a livello di composizione non vimolte variazioni rispetto a quanto accade nei Paesi vicini dell’Europa occidentale: la proporzione di immigrati provenienti da Stati con un indice di sviluppo basso, quindi di solito quelli più difficili da integrare, è del 12,1 per cento, mentre sale al 18,9 per cento in Francia, al 29,5 per cento in Svezia, al 29,4 per cento in Grecia. Anche calcolando quanti vengono da realtà con uno sviluppo medio non si raggiunge la metà dei ...