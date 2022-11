Jeff Bezos | ecologista perfetto

(Di giovedì 17 novembre 2022) E voi cosa scegliete, l’uomo oppure l’ambiente? Su alcuni siti ecologisti viene fatta notare la contraddizione, si grida al controsenso, riferendo chevuole devolvere il proprio patrimonio alla causa ambientalista ma intanto licenzia dipendenti a iosa. La contraddizione è solo apparente e fondata su un presupposto erroneo: che cioè gli ambientalisti siano buoni e quindi compiano solo buone azioni. Io invece non ravviso nessun controsenso, non sono stato scosso dalla minima sorpresa. L’ambientalismo estremo di questi tempi chiama a una beneficenza astratta, che mira a un futuro lontano e incerto e che ritiene l’uomo un potenziale danno, un fastidio da eliminare. Vi stupisce ancora chedoni il patrimonio ma licenzi i dipendenti? Che abbia scelto l’ambiente anziché l’uomo?

