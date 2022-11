Gruppo Cap per il diritto allo studio di ipovedenti

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Donare tempo e voce per contribuire a garantire ila persone con gravi problemi alla vista. È l’obiettivo di ‘Dona la tua voce’, progetto di volontariato d’impresa diCap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Sono infatti 90 i collaboratori della green utility lombarda impegnati a leggere e realizzare 12 audiolibri, tra opere di narrativa e saggistica, dedicati a ragazzi e bambini, destinati al Centro Nazionale del Libro Parlato. Partita nella seconda metà del 2022 e realizzata in collaborazione con il Cnlp e con l’Unione Italiana Ciechi e, l’iniziativa ha immediatamente riscosso grande partecipazione tra i collaboratori di Cap. Il personale della green utility lombarda, dopo una formazione iniziale per ...

Donare tempo e voce per contribuire a garantire il diritto allo studio a persone con gravi problemi alla vista . È l'obiettivo di ' Dona la tua voce ', progetto di volontariato d'impresa di, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Sono infatti 90 i collaboratori della green utility lombarda impegnati a leggere e realizzare 12 audiolibri, tra ...