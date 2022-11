Francesca Fagnani zittisce J-Ax a Belve | “Non ci può ammorbare con queste cose” | VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022)J-Ax a: “Non ci puòÈ diventato virale il, estratto dall’ultima puntata diin onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 16 novembre, che vede la conduttrice e giornalistazittire il suo ospite, il cantante J-Ax. “La sinistra italiana è la più schifosa” ha dichiarato J-Ax secondo cui “una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda”. “Ma senza andare sui massimi sistemi” l’ha interrotto la conduttrice con il rapper che ha replicato stizzito: “Quando si parla di certemi interrompono sempre”. “Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri ...

Botta e risposta a Belve tra la conduttrice,e Jbelve - Ax. Tutto è successo quando il cantante ha detto che "la sinistra italiana è la più schifosa" accennando ai "poteri forti" e spiegando che secondo lui "una roba che ...Clima teso in studio a Belve tra J - Ax e la padrona di casa. Ad accendere i toni è stato il cantante che, parlando di politica, ha dichiarato che: 'La politica più schifosa' che abbiamo in Italia è l'attuale sinistra', una frase che la ...Francesca Fagnani ha chiesto quale fosse stato il contenuto del messaggio, Rocco Siffredi ha confessato: “Solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che ...“Ti interrompo per noia”: scintille tra Fagnani e J-Ax a Belve Nuovo appuntamento del talk show di Rai 2, ospite il cantante ex-Articolo 31, stizzito dalla conduttrice per una… Leggi ...