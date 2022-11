Doris scomparsa da martedì sera | frenetiche ricerche in corso

ilgazzettino.it

, scattate le ricerche nella zona di Longarone. Il soccorso alpino di Longarone (Belluno) è stato attivato attorno alle 13 per prendere parte alle ricerche di, una donna di 51 ...è alta 1 metro e 75, ha capelli e occhi castani. Chiunque l'avesse vista o abbia sue notizie è pregato di chiamare i Carabinieri. Doris scomparsa da martedì sera, frenetiche ricerche nella zona di Longarone LONGARONE ( BELLUNO) - Scomparsa Doris, si ricerca nella zona di Longarone. Il soccorso alpino di Longarone è stato attivato attorno alle 13 per prendere parte alle ricerche di Doris, una donna di 51 ...Longarone (BL). Il Soccorso alpino di Longarone è stato attivato attorno alle 13, per prendere parte alle ricerche di Doris, 51enne di Longarone (BL), di cui non si hanno più notizie da martedì sera, ...