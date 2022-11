Covid | il gip di Milano archivia l’indagine su Fabrizio Pregliasco | “Non ci fu discriminazione di pazienti non vaccinati”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nessunadinon. Il giudice per le indagini preliminari di, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, hato l’inchiesta per interruzione di pubblico servizio a carico del direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi,, che era finito indagato a seguito di esposti presentati dopo una puntata del 18 gennaio scorso della trasmissione Fuori dal Coro nella quale si ipotizzava che lo stessoavesse escluso dalle liste di programmazione degli interventi chirurgici inon sottoposti a vaccinazione anti. “Alle prese con una intensa diffusione del virus e dovendo posticipare degli interventi a causa ...

Agenpress

Ildi Milano, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, ha archiviato l'...programmazione degli interventi chirurgici i pazienti non sottoposti a vaccinazione anti. "...Le false assunzioni consentivano, poi, di giustificare, in un secondo momento, l'indebita percezione dei contributi assistenziali a sostegno del reddito, legati alle indennità- 19 e ... Covid, GIP Milano archivia inchiesta su Pregliasco: Nessuna discriminazione al Galeazzi Il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. Pregliasco era indagato in seguito a ...Il gip di Milano, accogliendo la richiesta del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, ha archiviato l’inchiesta per interruzione di pubblico servizio a carico del direttore sanitario dell’Istituto Or ...