Come eliminare wssetup

Leggi su wikitech

(Di giovedì 17 novembre 2022) In questo articolo andiamo a descrivere un altro browser appartenente ai malware che cambiano le impostazioni dei browser per forzare l’utente a visitare siti pieni di pubblicità. Probabilmente anche tu,milioni di altri utenti, dopo aver installato alcuni programmi sul tuo computer ti sei ritrovato con la pagina iniziale del browser cambiata da Google a. Fortunatamente il problema non è grave e si può rimediare facilmente usando un programma gratuito e facile da usare. Probabilmente mentre installavi programmiSweetIM o SweetPacks hai installato anche questo, che, contrariamente a quanto promesso, non ha fatto altro che riempirti il PC di spazzatura e cambiarti la homepage del browser internet. ...