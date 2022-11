Autonomia | Calderoli “Nessuna chiusura da Regioni nel primo confronto”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come avevo già sottolineato ieri, il testo su cui oggi ci siamo confrontati in Conferenza delleera una bozza di lavoro, una bozza aperta a ogni contributo per poter avviare una discussione che già da questa prima seduta si è svolta in maniera costruttiva. Alla vigilia avevo paventato il timore che potesse esserci uno scontro, con alcuni governatori, e invece con tutti si è trattato di uncostruttivo”. Lo afferma in una nota il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto.“Ci sono ancora seiche devono intervenire e che non hanno ancora potuto farlo, non per mia indisponibilità ma per le scadenze temporali fissate dalla Conferenza, e che abbiamo rinviato ad una prossima conferenza, per cui aspetto anche di sentire loro – prosegue -. A proposito mi ...