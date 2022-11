Anzio | ruba un fucile e si spara accidentalmente… poi simula un agguato

(Di giovedì 17 novembre 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno denunciato, in stato di libertà, un italiano 55enne gravemente indiziato per detenzione illegale di arma comune da sparo, furto in abitazione ezione di reato. Nella notte tra il 14 e il 15 novembre scorsi, la Sala Operativa del 118 contattava la Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di, riferendo che un uomo era stato accompagnato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti– Nettuno poiché era stato attinto da un colpo d’arma da fuoco. Lo stesso dichiarava che un ignoto aveva bussato alla sua porta e, improvvisamente, esplodeva un colpo d’arma da fuoco con un. Fin dalle prime dichiarazioni, i carabinieri avevano riscontrato numerose discordanze. Infatti, ...

