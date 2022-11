Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio in un campo profughi a Gaza

21.55 Gaza, rogo in campo Jabalia: 20 morti Tragedia nella Striscia di Gaza.20, tra cui donne e bambini,sono morte in un incendio scoppiato in un edificio nel campo profughi di Jabalia. Le fiamme hanno avvolto il fatiscente palazzo, senza che i soccorritori ...- - > Abitanti di un campo profughi in Palestina - Reuters . Tragedia nella Striscia di Gaza.21, tra le quali molte donne e 7 bambin i, sono morte in un incendio scoppiato in un edificio nel campo profughi di Jabalia. Le fiamme hanno avvolto il fatiscente palazzo, dal quale si ...È di almeno 21 morti e di numerosi feriti il bilancio di un incendio ... La Striscia di Gaza, abitata da 2,3 milioni di persone, da 15 anni è sottoposta a un rigido blocco israeliano, tanto da farla ...Almeno 21 persone sono morte in un incendio scoppiato in un edificio del campo profughi di Jabalia, nella zona più a nord della Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi bambini.