Alessandro Haber da 8 mesi in sedia a rotelle | cosa è accaduto

Leggi su dilei

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Sono da ottosu una, sto provando a riprendermi”, 75 anni, si è confessato a Libero dove ha parlato del dramma che sta vivendo da quasi un anno. L’attore, che qualche settimana fa alla Festa del Cinema di Roma si era presentato sulla, ha finalmente confessato le motivazioni della sua condizione che, per quanto dura, dovrebbe fortunatamente essere passeggera.: “tutta colpa di un’operazione andata male” “Da ottovivo su unae sto facendo delle terapie” ha raccontato a cuore apertoa Libero in un’intervista in cui ha anche spiegato per la prima ...