Sassuolo | Carnevali | «Non ci siamo espressi ai nostri livelli»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Giovanni, ds del, ha parlato della prima metà di stagione del: «Mi aspettavo qualche punto in più» Giovanni Carnaveli, ds del, ha fatto il punto sulla stagione dei neroverdi fino a questo punto. Di seguito le sue parole alla Gazzetta di Modena. RENDIMENTO – «Mi aspettavo qualche punto in più, la squadra non si esprime aiche le competono, manca continuità e speriamo che con il rientro degli infortunati riusciremo a trovarla». PINAMONTI – «Sta crescendo molto, è giovane e da lui ci aspettiamo molto, sono contento che ha trovato anche la convocazione in Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

: 'MI ASPETTAVO QUALCHE PUNTO IN PIU'' Queste le sue parole: "Mi aspettavo qualche punto in più, la squadra non si esprime ai livelli che le competono, manca continuità e speriamo ...Commenta per primo In una lunga intervista a La Gazzetta di Modena , l'amministratore delegato delGiovanniha parlato del mercato che verrà e anche delle prestazioni della squadra in campionato: 'Mi aspettavo qualche punto in più, ci manca continuità; non sono soddisfatto'. ...L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Gazzetta di Modena dell’andamento negativo neroverde, del calciomercato e della squadra. La sua delusione è palpabile: “ Diciamo che mi ...Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione dei neroverdi ai microfoni della ...