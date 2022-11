Ric Flair | “Bryan Danielson? Non è al livello di AJ Styles”

The Shield Of Wrestling

... da quello quasi surreale del 1977 al Ryogoku Sumo Hotel di Tokyo contro The Great Antonio alla leggendaria sfida vittoriosa controa Pyongyang nel 1995, l'evento di wrestling piu' seguito ...Nella lunga lista di incontri sul ring doveroso ricordare quelli contro Andre The Giant , Hulk Hogan e. Il wrestler era alto un metro e novanta, ma oltre a forza e muscoli godeva anche di ... Ric Flair sostiene che Logan Paul è migliore di molti atleti CM Punk, come spesso accade, è l'uomo piu' vociferato nel wrestling web. Dopo i fatti di All Out, il ragazzo di Chicago sembra allontanarsi sempre piu' dalla AEW e anche in WWE non sarebbe ben voluto.Roman Reigns vs Randy Orton nel main event di WrestleMania Nell’ultimo episodio del suo podcast, Ric Flair ha detto che Roman Reigns e Randy Orton non si affrontano da tanto tempo e potrebbero farlo ...