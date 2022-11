Prosieben giù del 9% | oggi tocca a MFE che spera in meglio

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 16 novembre 2022), ricavi giù del 9%Mfe presenta i suoi conti Verità e Affari, di Raffaele Colombo, pag. 8 Nessun colpo di reni. I conti del terzo trimestre disat di cui Mfe è ampiamente il primo azionista con il 29,99% delle quote rimangono sotto del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso andando ad erodere i miglioramenti arrivati nella prima parte dell’anno. Come da dati preliminari pubblicati il 27 ottobre scorso, infatti, i ricavi del gruppo tedesco si sono fermati a 92o milioni nel terzo trimestre dell’anno, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Incassi che hanno portato i ricavi complessivi dei primi nove mesi a 2.929 milioni, lasciandoli pressoché invariati rispetto al livello raggiunto l’anno precedente dall’emittente tedesca. I risultati del gruppo tedesco arrivano alla vigilia dei conti del ...