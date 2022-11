Ischia | suora finisce in carcere | un video la mostra mentre schiaffeggia e tira i capelli a un bambino di 4 anni

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unaarrestata e altre tre sottoposte a divieto di dimora in Campania. È l’esito dell’indagine sui maltrattamenti subiti dai minorenni ospiti di un istituto religioso sull’isola di. A finire inè stata la 55enne Marie Georgette Rahasimalala, originaria del Madagascar: laè stata ripresa in ungirato lo scorso luglio da una ragazza minorenne ospite del Santa Maria della Provvidenza, situato a Casamicciola Terme. Nel filmato la, che si occupava del servizio mensa nell’istituto, ètaa undi 4e poi colpisce con uno schiaffo il fratello di 8intervenuto per ...

